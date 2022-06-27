Слушания по делу задержанной в России за наркотики баскетболистки Грайнер начнутся 1 июля

Химкинский суд Московской области начнёт слушания по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков, 1 июля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.

Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой.

Ранее россиянка Елена Баранова, первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации, заявила, что иностранным игрокам нужно знать законодательство страны, в которую они приезжают.