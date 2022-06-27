Слушания по делу задержанной в России за наркотики баскетболистки Грайнер начнутся 1 июля
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, что спортсменка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.
Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой.
Ранее россиянка Елена Баранова, первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации, заявила, что иностранным игрокам нужно знать законодательство страны, в которую они приезжают.