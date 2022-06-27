Стукалов назначен главным тренером «Ротора»

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Бывший тренер «Уфы» Алексей Стукалов возглавил «Ротор».
Стукалов назначен главным тренером «Ротора»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стукалов возглавлял «Уфу» с апреля 2021-го по май 2022 года.

СМИ также сообщали, что Стукалов является главным кандидатом на пост главного тренера «СКА-Хабаровск». Алексей Поддубский покинул этот пост.

«Ротор» в сезоне-2021/22 занял 18-е место в турнирной таблице ФНЛ и покинул лигу.

Ранее Стукалов прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего команды Гамида Агаларова в грозненский футбольный клуб «Ахмат».

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