Стукалов назначен главным тренером «Ротора»

Бывший тренер «Уфы» Алексей Стукалов возглавил «Ротор».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стукалов возглавлял «Уфу» с апреля 2021-го по май 2022 года.

СМИ также сообщали, что Стукалов является главным кандидатом на пост главного тренера «СКА-Хабаровск». Алексей Поддубский покинул этот пост.

«Ротор» в сезоне-2021/22 занял 18-е место в турнирной таблице ФНЛ и покинул лигу.

Ранее Стукалов прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего команды Гамида Агаларова в грозненский футбольный клуб «Ахмат».