Стукалов назначен главным тренером «Ротора»
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Стукалов возглавлял «Уфу» с апреля 2021-го по май 2022 года.
СМИ также сообщали, что Стукалов является главным кандидатом на пост главного тренера «СКА-Хабаровск». Алексей Поддубский покинул этот пост.
«Ротор» в сезоне-2021/22 занял 18-е место в турнирной таблице ФНЛ и покинул лигу.
Ранее Стукалов прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего команды Гамида Агаларова в грозненский футбольный клуб «Ахмат».