Комбаров — о завершении Кудряшовым карьеры в сборной России: он понял, что уже хватит

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров отреагировал на решение Фёдора Кудряшова завершить карьеру в национальной команде.

«Наверное, пришло его время завершать карьеру в сборной, он понял, что уже хватит. Тем более в последнее время нашу сборную везде заблокировали, а возраст у него тем более не маленький. Играл бы дальше, если бы не отстранение? Возможно, он продолжил бы», — приводит слова Комбарова Metaratings.

Он также отметил, что Кудряшов хорошо сыграл на домашнем чемпионате мира в 2018 году. По его словам, защитник мог бы сыграть ещё, если бы не отстранение сборной России от ЧМ-2022.

Кудряшов провёл за сборную 48 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций и решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Кудряшов сообщил о завершении карьеры в национальной команде.