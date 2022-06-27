Карту болельщика можно будет оформить на детей до 14 лет, а купленный по ней билет передать другому

Цифровую карту болельщика можно будет оформить на детей до 14 лет. Также появится возможность передавать приобретённый по ней билет другому человеку.

Сообщается, что на детей в возрасте до 14 лет карту болельщика должны будут оформлять родители (опекуны, усыновители) или официальные представители. Для этого им необходимо подать заявление и загрузить фотографию ребёнка через свой личный кабинет на портале «Госуслуги».

Посещать МФЦ для подтверждения личности детям не требуется, если родитель (опекун, усыновитель) или официальный представитель загрузил соответствующее фото.

Также предусматривается возможность передачи билета другому человеку. Для этого нужно приобрести его на свою карту болельщика и передать через личный кабинет на «Госуслугах», указав номер карты болельщика, или номер телефона, или адрес электронной почты человека.

Ранее стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика.