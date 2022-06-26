Лещук заявил, что в следующем сезоне «Динамо» постарается выиграть РПЛ

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о целях московской команды в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«У нас такие болельщики... Если мы выиграем чемпионат, они скажут, что нужен больший отрыв от второго места. Конечно, все хотят чемпионства, трофей. Будем стараться», — цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

По его словам, он общался со многими болельщиками бело-голубых, которые считают, что команда провела неудачный сезон, хотя сам голкипер так не думает.

«Конечно, все хотели забраться выше, получить трофей. Но всё сложилось так, как сложилось», — добавил Лещук.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло третье место в чемпионате России, уступив «Зениту» и «Сочи», а также бело-голубые дошли до финала Кубка страны, в котором проиграли «Спартаку».

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на критику Лещука в адрес хавбека «Спартака» Наиля Умярова.