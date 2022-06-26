Кечинов отреагировал на критику голкипера «Динамо» Лещука в адрес Умярова

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука, который подверг критике полузащитника «Спартака» Наиля Умярова за поступок в концовке финального матча Кубка России по футболу.

«Если человек готов к таким играм психологически, то он подходит и, не обращая ни на кого внимания, забивает. Если он промахнулся, значит, он психологически неустойчивый. В футболе есть свои хитрости, в том числе и такие. Вратари тоже так делают», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

На последних минутах финального матча при счёте 2:1 в пользу «Спартака» хавбек бело-голубых Даниил Фомин пробил выше ворот с пенальти, после чего раздался финальный свисток, а красно-белые стали обладателями трофея. После игры Умяров рассказал в своём Telegram-канале, как мешал сопернику сосредоточиться перед исполнением одиннадцатиметрового удара.

Ранее Лещук назвал подлостью поступок Умярова в финале Кубка России.