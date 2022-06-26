Кечинов отреагировал на критику голкипера «Динамо» Лещука в адрес Умярова
- РИА Новости
«Если человек готов к таким играм психологически, то он подходит и, не обращая ни на кого внимания, забивает. Если он промахнулся, значит, он психологически неустойчивый. В футболе есть свои хитрости, в том числе и такие. Вратари тоже так делают», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».
На последних минутах финального матча при счёте 2:1 в пользу «Спартака» хавбек бело-голубых Даниил Фомин пробил выше ворот с пенальти, после чего раздался финальный свисток, а красно-белые стали обладателями трофея. После игры Умяров рассказал в своём Telegram-канале, как мешал сопернику сосредоточиться перед исполнением одиннадцатиметрового удара.
Ранее Лещук назвал подлостью поступок Умярова в финале Кубка России.