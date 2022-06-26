Голкипер «Динамо» Лещук назвал подлостью поступок Умярова в финале Кубка России

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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал полузащитника «Спартака» Наиля Умярова во время финала Кубка России, который помешал хавбеку бело-голубых Даниилу Фомину реализовать пенальти в концовке финального матча Кубка России по футболу.
Голкипер «Динамо» Лещук назвал подлостью поступок Умярова в финале Кубка России
  • РИА Новости

«В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал... Не спорю. Как игрок он молодец, сделал всё для победы своей команды. Наверное, у нас в команде ребята сделали бы так же. Но когда ты делаешь подлый поступок, а после выкладываешь это в сети и хвастаешься этим, мне кажется, это очень низко», — цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

При этом он заявил, что не испытывает агрессии к Умярову, а хавбек красно-белых вполне имел право рассказать о своих действиях в интернете.

«Пусть это будет громкое высказывание. По мне, это не очень красиво. Это не красит его как человека и личность. Это моё мнение. Может, он, болельщики «Спартака» и руководство считают, что это нужно выкладывать», — добавил вратарь.

На последних минутах финального матча при счёте 2:1 в пользу «Спартака» Фомин пробил выше ворот с пенальти, после чего раздался финальный свисток, а красно-белые стали обладателями трофея. После игры Умяров рассказал в своём Telegram-канале, как мешал сопернику сосредоточиться перед исполнением 11-метрового удара. 

Ранее в «Динамо» раскритиковали поведение Умярова перед пенальти в финале Кубка России.

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