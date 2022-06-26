«Химки» подписали контракт с экс-вратарём «Спартака» Митрюшкиным

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб приобрёл бывшего голкипера «Спартака» Антона Митрюшкина.
«Химки» подписали контракт с экс-вратарём «Спартака» Митрюшкиным
  • РИА Новости

«С Митрюшкиным подписан контракт, он игрок «Химок». Что касается его роли в команде, то всё зависит от него. Основным голкипером остаётся Илья Лантратов, если по нему будут предложения, Митрюшкин будет готовой заменой», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Митрюшкин является воспитанником «Спартака», но провёл за основу красно-белых лишь четыре матча. В 2016 году он перешёл в швейцарский «Сьон», который покинул в 2020-м. После этого он выступал за немецкие «Фортуну» и «Динамо» (Дрезден).

Ранее Терюшков высказался об интересе «Зенита» к Лантратову.

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