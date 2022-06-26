Губерниев: Загитова не захотела, чтобы я комментировал её спарринг по боксу
- РИА Новости
«Вот как бывает, когда Алина не захотела, чтобы я комментировал. Все были за — команда Тутберидзе, организаторы… Эх, Валиева, простите, Загитова.
И от спарринга Алина отказалась со мной. И шоу было испорчено. Но ведущий теперь мой кумир на века», — написал Губерниев в Telegram-канале.
Ведущий, объявляя Загитову, назвал её Камилой Валиевой.
25 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.
Изначально боксировать с фигуристкой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.
Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.
Ранее олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что может попробовать себя в боксе.