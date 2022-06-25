Валиева допустила, что может попробовать себя в боксе

Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что может попробовать себя в боксе.

«Бокс, как Загитова? Не знаю, может быть. Это полезно для себя, для сердца. Если всё делать в разумных количествах, как ещё одна тренировка, то почему нет?» — сказала Валиева после открытой фитнес-тренировки в «Лужниках».

Она также заявила, что попробовала бы себя в лёгкой атлетике.

25 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.

Напомним, что Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Камила стала четвёртой.

Ранее Валиева рассказала о подготовке к новому сезону.