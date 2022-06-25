Валиева рассказала о подготовке к новому сезону

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Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева, которая провела открытую фитнес-тренировку на Дне московского спорта в «Лужниках», рассказала о подготовке к новому сезону.
Валиева рассказала о подготовке к новому сезону
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Планы такие же, как и всегда: ходить на старты, хорошо катать программы, радовать себя, зрителей, тренеров и судей новыми программами. Уже вышли на лёд, потихоньку восстанавливаемся. Я уже восстановила все каскады, начинаю восстанавливать четверные прыжки», — сказала Валиева после фитнес-тренировки.

Она также рассказала, что уже больше двух недель проходят сборы. По её словам, скоро будут новости о новых программах.

Напомним, что Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Камила стала четвёртой.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.

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