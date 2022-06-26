Жулин сообщил, что получил травму пальца руки во время игры в теннис
- РИА Новости
«В теннис играл, мячом попал — палец распух. В понедельник сделают снимок, не факт, что перелом, но лангетку наложили. Травма не помешает работе, я же на ногах, а не на руках катаюсь», — цитирует Жулина ТАСС.
Жулин является тренером пары Никита Кацалапов — Виктория Синицина. Спортсмены завоевали золото на Олимпийских играх в Пекине в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.
Ранее Жулин рассказал о планах пары Синицина — Кацалапов на следующий сезон.