Жулин сообщил, что получил травму пальца руки во время игры в теннис

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что получил травму пальца руки, играя в теннис.
Жулин сообщил, что получил травму пальца руки во время игры в теннис
  • РИА Новости

«В теннис играл, мячом попал — палец распух. В понедельник сделают снимок, не факт, что перелом, но лангетку наложили. Травма не помешает работе, я же на ногах, а не на руках катаюсь», — цитирует Жулина ТАСС.

Жулин является тренером пары Никита Кацалапов — Виктория Синицина.  Спортсмены завоевали золото на Олимпийских играх в Пекине в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.

Ранее Жулин рассказал о планах пары Синицина — Кацалапов на следующий сезон.

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