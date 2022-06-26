Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ
  • РИА Новости

«Его приход и назначение — ни то ни сё. Его никто не знал. Жалко, что у нас так бывает, что приходят из ниоткуда, потом исчезают», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

По его словам, никто не заметит ухода президента РПЛ.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц подаст в отставку с поста президента РПЛ 27 июня.

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