«РБ Спорт»: Хачатурянц подаст в отставку с поста президента РПЛ 27 июня

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц 27 июня объявит клубам о том, что покидает свой пост.

Как сообщает «РБ Спорт», Хачатурянц планировал сначала найти для РПЛ титульного спонсора, беттинг-партнёра и основного вещателя. На данный момент глава лиги закрыл все эти вопросы.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее Хачатурянц рассказал, в каком случае РПЛ перейдёт на систему «весна — осень».