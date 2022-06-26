Тарасова рассказала, почему фигуристки пробуют себя в других видах спорта
- РИА Новости
«У девочек сейчас межсезонье, поэтому абсолютно нормально, что они пробуют себя в других видах спорта», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Она также подчеркнула, что фигуристки это делают не для того, чтобы выступать в других видах спорта профессионально, а для необходимого развития и веселья.
«Например, я своих учеников водила в академию циркового искусства, где их учили делать сальто. Так что это было всегда, просто раньше так активно не освещалось», — заключила Тарасова.
25 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.
Изначально боксировать с фигуристкой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.
Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.
Ранее олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что может попробовать себя в боксе.