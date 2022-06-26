Тарасова рассказала, почему фигуристки пробуют себя в других видах спорта

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, зачем российские фигуристки идут в другие виды спорта.

«У девочек сейчас межсезонье, поэтому абсолютно нормально, что они пробуют себя в других видах спорта», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Она также подчеркнула, что фигуристки это делают не для того, чтобы выступать в других видах спорта профессионально, а для необходимого развития и веселья.

«Например, я своих учеников водила в академию циркового искусства, где их учили делать сальто. Так что это было всегда, просто раньше так активно не освещалось», — заключила Тарасова.

25 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.

Изначально боксировать с фигуристкой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что может попробовать себя в боксе.