Тарасова рассказала, почему фигуристки пробуют себя в других видах спорта

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, зачем российские фигуристки идут в другие виды спорта.
Тарасова рассказала, почему фигуристки пробуют себя в других видах спорта
  • РИА Новости

«У девочек сейчас межсезонье, поэтому абсолютно нормально, что они пробуют себя в других видах спорта», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Она также подчеркнула, что фигуристки это делают не для того, чтобы выступать в других видах спорта профессионально, а для необходимого развития и веселья.

«Например, я своих учеников водила в академию циркового искусства, где их учили делать сальто. Так что это было всегда, просто раньше так активно не освещалось», — заключила Тарасова.

25 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.

Изначально боксировать с фигуристкой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что может попробовать себя в боксе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить