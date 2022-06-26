Мамиашвили рассчитывает, что борцы из России выступят на чемпионате мира в Сербии

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассчитывает, что победители чемпионата страны по вольной борьбе смогут выступить на сентябрьском мировом первенстве в Сербии.

«Угуев в непростой борьбе снова доказал, что сильнейший. Но чемпионат показал, что и у молодых борцов хорошие перспективы», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Он также надеется, что борцовское сообщество окажется выше политического давления и борцы из России выступят на чемпионате мира в Сербии.

«Мы делаем для этого всё возможное, но многое зависит от общей ситуации», — заключил Мамиашвили.

Напомним, что Угуев одержал победу в финальной схватке в весовой категории до 57 кг над Начыном Монгушем.

Золото также выиграли Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Разамбек Жамалов (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Асланбек Сотиев (до 97 кг), Ален Хубулов (до 125 кг).

27-летний Угуев является чемпионом Олимпийских игр в Токио 2020 года. Он также дважды побеждал на чемпионатах мира. Чемпионом России боец стал в пятый раз.

Ранее действующий чемпион мира Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе в Кызыле.