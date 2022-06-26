В Алабино прошёл первый чемпионат России по гонкам с препятствиями

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На полигоне Алабино в Подмосковье состоялся первый официальный чемпионат России по виду спорта «гонки с препятствиями».
В Алабино прошёл первый чемпионат России по гонкам с препятствиями
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Лиги героев», в состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из 24 регионов страны.

Руководитель проекта Ксения Шойгу отметила, что некоторые спортсмены приехали сразу с чемпионата Европы, заполучив там три серебряные медали и одну золотую.

«У нас новая трасса в Алабино, и она одна из сложнейших в мире. И конечно, никогда не было такого количества участников-любителей — более 3,5 тыс. человек», — сказала она.

Длина трассы составляет почти 11 км с 35 препятствиями на пути. На прохождение дистанции отводится 80 минут для мужчин и 90 для женщин.

Победу с результатом 55:51 одержал Сергей Перелыгин, Илья Рыдаев
— второй. Замкнул тройку лидеров Олег Балацкий.

В Италии с 9 по 12 июня прошёл V Чемпионат Европы по OCR, высочайшее континентальное соревнование по полосе препятствий, в котором приняли участие более 1,5 тыс. сильнейших спортсменов из 33 стран.

По итогам трёх соревновательных дней спортсмены из России заняли призовые места в нескольких форматах.

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