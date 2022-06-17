Российские спортсмены заняли призовые места на ЧЕ по гонкам с препятствиями в Италии

В Италии с 9 по 12 июня прошёл V Чемпионат Европы по OCR, высочайшее континентальное соревнование по полосе препятствий, в котором приняли участие более 1,5 тыс. сильнейших спортсменов из 33 стран.

Российские спортсмены выступали в составе Европейской Федерации по гонкам с препятствиями.

По итогам трёх соревновательных дней спортсмены из России заняли призовые места в нескольких форматах.

Короткая дистанция, категория Elite. Второе место — золото чемпионата Европы Spartan race, дважды серебряный призёр чемпионата мира Spartan Race, многократный призёр чемпионатов мира по OCR Сергей Перелыгин.

Длинная дистанция, категория Elite. Второе место — серебряный призёр ЧЕ Spartan Race в 2021 году, бронзовый призёр чемпионата мира Spartan Race 2021 года Алиса Петрова.

Командная гонка, mix забег. Первое место — многократный победитель и призёр различных региональных и федеральных российских OCR-стартов, тренер по беговой и функциональной подготовке Лиги Героев Наталья Студеникина; многократный призёр российских региональных и федеральных OCR-стартов, сертифицированный тренер по гонкам с препятствиями Лиги Героев Олег Балацкий; тренер по бегу и функциональной подготовке Лиги Героев, призёр российских OCR-стартов Валерий Чебруков.

Командная гонка, мужской забег. Второе место — Сергей Перелыгин; многократный призёр российских соревнований по лыжным гонкам и гонкам с препятствиями, чемпион мира по OCR, бронзовый призёр чемпионата Европы по OCR Егор Белоусов; серебряный призёр ЧЕ по OCR 2019 года, многократный призёр «Гонки Героев» Иван Дегтярёв.