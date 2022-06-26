Лунёв рассказал о подготовке к новому сезону с «Байером»

Короткая ссылка
Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв сообщил о начале подготовки к сезону-2022/23 в стане леверкузенского клуба.
Лунёв рассказал о подготовке к новому сезону с «Байером»
  • РИА Новости

«Начали подготовку к новому сезону с первой части — диагностики результатов. Основное внимание было уделено медицинской части обязательного тестирования перед возвращением на тренировочное поле», — написал Лунёв в Telegram-канале.

Напомним, что вратарь подписал соглашение с немецким клубом летом 2021 года. За «Байер» голкипер провёл два матча, в которых пропустил два мяча.

Прошлым клубом Лунёва был «Зенит», за который он выступал с 2017 по 2021 год, после чего покинул команду на правах свободного агента.

Ранее Лунёв подал претензию в «Зенит» из-за долгов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить