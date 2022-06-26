Лунёв рассказал о подготовке к новому сезону с «Байером»
- РИА Новости
«Начали подготовку к новому сезону с первой части — диагностики результатов. Основное внимание было уделено медицинской части обязательного тестирования перед возвращением на тренировочное поле», — написал Лунёв в Telegram-канале.
Напомним, что вратарь подписал соглашение с немецким клубом летом 2021 года. За «Байер» голкипер провёл два матча, в которых пропустил два мяча.
Прошлым клубом Лунёва был «Зенит», за который он выступал с 2017 по 2021 год, после чего покинул команду на правах свободного агента.
Ранее Лунёв подал претензию в «Зенит» из-за долгов.