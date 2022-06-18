Лунёв подал претензию в «Зенит» из-за долгов

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Антон Смирнов, агент вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, сообщил, что футболист подал претензию в «Зенит» в отношении задолженностей за период действия трудового договора.

Как сообщает Смирнов в своём Telegram-канале, игроку и клубу не удалось разрешить имеющиеся разногласия, несмотря на долгий переговорный процесс.

30-летний вратарь выступал за питерцев с 2017 по 2021 год, после чего покинул команду на правах свободного агента.

Азмун начнёт выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. 27-летний нападающий подписал контракт с «Байером» до 2027 года.

Ранее Смирнов рассказал о разбирательствах с «Зенитом» по поводу невыплаты долгов.

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