Лунёв подал претензию в «Зенит» из-за долгов

Антон Смирнов, агент вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, сообщил, что футболист подал претензию в «Зенит» в отношении задолженностей за период действия трудового договора.

Как сообщает Смирнов в своём Telegram-канале, игроку и клубу не удалось разрешить имеющиеся разногласия, несмотря на долгий переговорный процесс.

30-летний вратарь выступал за питерцев с 2017 по 2021 год, после чего покинул команду на правах свободного агента.

Азмун начнёт выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. 27-летний нападающий подписал контракт с «Байером» до 2027 года.

Ранее Смирнов рассказал о разбирательствах с «Зенитом» по поводу невыплаты долгов.