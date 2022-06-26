Гуляев назвал неспортивным отсутствие Щербаковой в публикации ISU чемпионов Игр-2022

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев прокомментировал ситуацию с отсутствием изображения российской фигуристки Анны Щербаковой среди фотографий победителей зимней Олимпиады 2022 года в поздравительном сообщении Международного союза конькобежцев (ISU).

«Пусть это останется на совести господ из ISU. На мой взгляд, это мелко и неспортивно. Чудес не бывает, и мы все понимаем, что какой-то поддержки ждать не приходится», — цитирует Гуляева ТАСС.

Он выразил надежду, что в скором времени с России будут сняты все санкции. Тогда соревнования под эгидой ISU с участием российских спортсменов станут полноценными.

«Потому что представить чемпионаты без россиян невозможно, это недочемпионаты», — заключил он.

18-летняя Щербакова завоевала золотую медаль в одиночном катании Игр-2022. Она также является чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022).

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух прокомментировал решение ISU убрать Щербакову из галереи чемпионов Игр-2022.