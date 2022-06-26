ХК «Динамо» — о силовом приёме Овечкина: дядя Саша показал отличие хоккея от футбола

В хоккейном клубе «Динамо» прокомментировали силовой приём Александра Овечкина в товарищеском матче по футболу с любительским клубом «Амкал».

«Переключимся в Петровский парк, где дядя Саша Овечкин наглядно показал, чем отличается хоккей от футбола», — сообщает пресс-служба ХК «Динамо».

Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку. «Динамо» победило со счётом 5:0. Овечкин в одном из эпизодов применил силовой приём против игрока «Амкала» Михаила Крапивникова.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее голкипер «Динамо» Шунин высказался об игре Овечкина в составе бело-голубых в товарищеском матче с любительской командой «Амкал».