ХК «Динамо» — о силовом приёме Овечкина: дядя Саша показал отличие хоккея от футбола
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«Переключимся в Петровский парк, где дядя Саша Овечкин наглядно показал, чем отличается хоккей от футбола», — сообщает пресс-служба ХК «Динамо».
Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку. «Динамо» победило со счётом 5:0. Овечкин в одном из эпизодов применил силовой приём против игрока «Амкала» Михаила Крапивникова.
36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».
Ранее голкипер «Динамо» Шунин высказался об игре Овечкина в составе бело-голубых в товарищеском матче с любительской командой «Амкал».