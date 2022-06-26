Агент Лаксальта: Диего останется в «Динамо» на сезон-2022/23

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Ариэль Красоуски, агент защитника московского «Динамо» Диего Лаксальта, рассказал о будущем своего клиента.
Агент Лаксальта: Диего останется в «Динамо» на сезон-2022/23
  • РИА Новости

«Отсутствие Диего во вчерашнем матче никак не связано с его желанием куда-то уйти. Он просто восстанавливается от травмы и пока не готов играть», — цитирует Красоуски Sport24.

Он подчеркнул, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) о продлении разрешения приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года не не повлияет на планы Лаксальта.

«Он останется в «Динамо» на следующий сезон», — сказал Красоуски.

«Динамо» с участие Александра Овечкина 25 июня переиграло в товарищеском матче любительскую команду «Амкал» (5:0). Капитан «Вашингтон Кэпиталз» открыл счёт в игре на 11-й минуте. Лаксальт пропустил контрольный матч.

Ранее Овечкин высказался о своём участии в составе «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».





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