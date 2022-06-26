Уайлд: не хочу чемпионат мира, важна Олимпиада через четыре года

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал о планах на ближайшее время.
Уайлд: не хочу чемпионат мира, важна Олимпиада через четыре года
  • РИА Новости

«Я не думаю сейчас о предстоящем сезоне, фокусируюсь на здоровье и тренировках, наслаждаюсь летом. Для меня неважно, если мы не будем кататься в мире в следующем сезоне, потому что я старый, не хочу Кубок мира, чемпионат мира. Важна Олимпиада через четыре года», — цитирует Уайлда РИА Новости.

По рекомендации Международного олимпийского комитета российские спортсмены были отлучены от участия в подавляющем большинстве зарубежных соревнований из-за ситуации на Украине.

35-летний Уайлд на Играх-2014 в Сочи завоевал золотые медали в параллельном и параллельном гигантском слаломе. В Пекине в 2022 году он выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Ранее Уайлд высказался об отстранении россиян от международных стартов.

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