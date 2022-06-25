Овечкин рассказал, в какой форме подходит к товарищескому матчу в составе ФК «Динамо»
- РИА Новости
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«Как потренировались? Супер. Не устал ли? Нет», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».
36-летний Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Хоккеист примет участие в товарищеском матче бело-голубых с командой блогеров «Амкал», который состоится 25 июня на «ВТБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.
Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».
Ранее бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин выразил мнение, что Овечкин сможет отметиться забитым мячом в товарищеском матче с «Амкалом».