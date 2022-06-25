В ФК «Динамо» не исключили, что Овечкин ещё сыграет в будущем за бело-голубых

Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в будущем может ещё сыграть за бело-голубых.

«Мы открыты ко всему новому, как вы видите. Футбол для нас — это не только конкурентный вид спорта, но это часть развлекательной индустрии. Это первый матч Овечкина за «Динамо». Единственный он будет или нет, покажет только время», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что «Динамо» играет в футбол ради зрителей и болельщиков. Одна из задач клуба — расширение аудитории.

36-летний Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Хоккеист примет участие в товарищеском матче бело-голубых с командой блогеров «Амкал», который состоится 25 июня на «ВТБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин выразил мнение, что Овечкин сможет отметиться забитым мячом в товарищеском матче с «Амкалом».