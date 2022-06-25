Форвард «Флориды» Мамин может вернуться в КХЛ
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«Процесс идет, до конца июля, думаю, определюсь с командой. Может быть и Россия, и Америка. В Россию я всю жизнь только ЦСКА рассматривал», — цитирует Мамина «Спорт-Экспресс».
Он дал понять, что немного разочарован сезоном-2021/22, поскольку получал мало игрового времени.
«Всё верно. Планировал, что по-другому сезон сложится», — добавил он.
27-летний Мамин заключил с «Флоридой» контракт на год. В регулярном чемпионате НХЛ в 40 матчах он набрал 14 (7 шайб + 7 результативных передач) очков.
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