Форвард «Флориды» Мамин может вернуться в КХЛ

Нападающий «Флорида Пантерз» Максим Мамин прокомментировал ситуацию со своим контрактом с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Процесс идет, до конца июля, думаю, определюсь с командой. Может быть и Россия, и Америка. В Россию я всю жизнь только ЦСКА рассматривал», — цитирует Мамина «Спорт-Экспресс».

Он дал понять, что немного разочарован сезоном-2021/22, поскольку получал мало игрового времени.

«Всё верно. Планировал, что по-другому сезон сложится», — добавил он.

27-летний Мамин заключил с «Флоридой» контракт на год. В регулярном чемпионате НХЛ в 40 матчах он набрал 14 (7 шайб + 7 результативных передач) очков.

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