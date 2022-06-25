Бывший тренер вратарей Давыдов рассказал об игре Шестёркина с клюшкой

Бывший тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов рассказал о великолепной игре клюшкой голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Игорь ещё с юношеского возраста здорово владеет клюшкой. Скажу честно: за три года совместной работы в Питере я не задействовал ни одного упражнения по работе клюшкой, потому что он ей и так работает здорово», — цитирует Давыдова «Спорт-Экспресс».

По его словам, мы видим, как Шестёркин играет клюшкой в НХЛ, даже в Кубке Стэнли, где он отдал три голевые передачи. Он также отметил, что в России тренера чуть ли не запрещают вратарям активно играть клюшкой, поэтому эта часть его таланта оказалась востребованна только после отъезда за океан.

Шестёркин стал третьим россиянином в истории, получившим «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). До него это удавалось только Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019 год).

В сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча, в шести из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В среднем он отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за матч.

Ранее Шестёркин рассказал, когда сможет забросить шайбу в чужие ворота.