Шестёркин ответил на вопрос, когда он забьёт в чужие ворота

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, когда сможет забросить шайбу в чужие ворота.
Шестёркин ответил на вопрос, когда он забьёт в чужие ворота
  • AP
  • © Chris O'Meara

«Когда забью сам? Были моменты, в регулярном чемпионате с «Оттавой», наверное, самый реальный. Посмотрим, не особо забиваю себе этим голову. Если есть возможность и у нашей команды комфортное преимущество, то почему бы и нет?» — приводит слова Шестёркина «Чемпионат».

Он отметил, что иногда есть чувство уверенности, а иногда ощущение, что всё может плохо закончиться. По его словам, он с самого детства любил играть клюшкой и сейчас тренеры дают свободу действия.

Шестёркин стал третьим россиянином в истории, получившим «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). До него это удавалось только Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019 год).

В сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча, в шести из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В среднем он отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за матч.

Ранее Шестёркин прокомментировал вручение награды «Везина Трофи» как лучшему вратарю сезона в НХЛ.

 

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