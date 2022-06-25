Овечкин станет капитаном футбольного «Динамо» в матче с «Амкалом»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получит капитанскую повязку в матче с командой блогеров «Амкал».

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Динамо».

Напомним, что Овечкин на один день станет игроком футбольного «Динамо». Хоккеист примет участие в товарищеском матче бело-голубых с командой блогеров, который состоится в субботу на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин выразил мнение, что Овечкин сможет отметиться забитым мячом в товарищеском матче с «Амкалом».