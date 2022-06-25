Федотов прокомментировал поражение ЦСКА в товарищеском матче от «Велеса»

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении от «Велеса» в товарищеском матче.
Федотов прокомментировал поражение ЦСКА в товарищеском матче от «Велеса»
  • РИА Новости

«Я думаю, что был хороший, содержательный первый тайм. Да, проигрывать неприятно, но мы только в начале пути. Мы прошли сборы, у нас не было выходных. Дальше будет восстановление, день отдыха, и готовимся снова», — цитирует Федорова пресс-служба столичного клуба.

ЦСКА 24 июня уступил «Велесу» со счётом 0:2 в товарищеском матче на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Для 55-летнего Федотова эта игра стала первой во главе армейцев.

Ранее директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг информацию об уходе тренера по физподготовке Райланда Морганса.

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