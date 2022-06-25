Цзю — о боксёрском мастер-классе Загитовой: это полный бред

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал боксёрский спарринг между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и боксёром Олегом Саитовым.

«Мастер-класс с Загитовой — это полный бред. Зачем его вообще провели, непонятно. Что это было? Для чего это было? Каждый спортсмен должен заниматься своим делом», — приводит слова Цзю «РБК Спорт».

25 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.

Напомним, что Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Камила стала четвёртой.

Ранее Саитов поделился впечатлениями от показательного мастер-класса по боксу с Загитовой.