Цзю — о боксёрском мастер-классе Загитовой: это полный бред
- РИА Новости
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«Мастер-класс с Загитовой — это полный бред. Зачем его вообще провели, непонятно. Что это было? Для чего это было? Каждый спортсмен должен заниматься своим делом», — приводит слова Цзю «РБК Спорт».
25 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.
Напомним, что Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Камила стала четвёртой.
Ранее Саитов поделился впечатлениями от показательного мастер-класса по боксу с Загитовой.