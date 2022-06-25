Саитов оценил боксёрские навыки Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поделился впечатлениями от показательного мастер-класса по боксу с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«У Алины хорошие, качественные удары, не просто касания. Чувствуется, что человек работает над собой, всё хорошо. Какой дам совет? Не бросать бокс, не переживать — всё получится. Я получил удовольствие, когда рядом человек с хорошей энергетикой, всегда приятно», — сказал Саитов после мастер-класса.

Он также заявил, что готов помогать Загитовой, но не на постоянной основе.

Изначально боксировать с фигуристкой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее сообщалось, что Загитова провела спарринг с Саитовым в «Лужниках» в День московского спорта.