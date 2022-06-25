Саитов оценил боксёрские навыки Загитовой
- РИА Новости
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«У Алины хорошие, качественные удары, не просто касания. Чувствуется, что человек работает над собой, всё хорошо. Какой дам совет? Не бросать бокс, не переживать — всё получится. Я получил удовольствие, когда рядом человек с хорошей энергетикой, всегда приятно», — сказал Саитов после мастер-класса.
Он также заявил, что готов помогать Загитовой, но не на постоянной основе.
Изначально боксировать с фигуристкой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.
Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.
Ранее сообщалось, что Загитова провела спарринг с Саитовым в «Лужниках» в День московского спорта.