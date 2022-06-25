Шишкин — о переходе Зиньковского в «Спартак»: очень приятный трансфер

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Роман Шишкин прокомментировал трансфер полузащитника самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский «Спартак».
Шишкин — о переходе Зиньковского в «Спартак»: очень приятный трансфер
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«На самом деле для меня это очень приятный трансфер. Способности у него есть, парень оснащён технически. Он получил хороший опыт в «Крыльях», чтобы вырасти в хорошего футболиста», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

По его мнению, Зиньковский зарекомендовал себя как игрок основного состава самарской команды. Валерий Карпин вызвал его в сборную России.

«То есть обратил на себя внимание, и видно, что как футболист он «обрастает мясом». Точнее, уже оброс», — сказал Шишкин.

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Игрок будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Ранее Зиньковский поделился эмоциями после перехода в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».

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