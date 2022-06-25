Нападающий «Металлурга» Голдобин: не теряю надежды попасть в НХЛ

Форвард магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин рассказал о планах на будущее.

«Не теряю надежды попасть в НХЛ. Мне очень хочется сыграть там. Это мечта любого нормального хоккеиста», — цитирует Голдобина РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что его сердце всегда будет с «Металлургом». Голдобин также признался, что у него были предложения от других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но он решил остаться в Магнитогорске.

«Металлург» завоевал серебряные медали КХЛ сезона-2021/22. В финальной серии уральский клуб проиграл московскому ЦСКА.

Ранее сообщалось, что чемпионат КХЛ сезона-2022/23 стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Металлург».