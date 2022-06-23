Чемпионат КХЛ сезона-2022/23 стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Металлург»

Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России согласовали календарь на предстоящий сезон-2022/23.

Матч открытия между ЦСКА и «Металлургом» пройдёт 1 сентября.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, розыгрыш Кубка Гагарина состоится с 1 марта по 29 апреля 2023 года.

Пауза на игры сборных пройдёт с 12 по 18 декабря 2022 года. В Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч звёзд КХЛ — 2022.

Ранее Александр Медведев заявил, что для реформ в КХЛ необходимо решить проблему с затратами на логистику.