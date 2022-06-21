Медведев заявил, что для реформ в КХЛ необходимо решить проблему с затратами на логистику

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Первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал предложение Федерации хоккея России (ФХР) по разделению КХЛ на две конференции по результатам команд в регулярном чемпионате прошлого сезона.
Медведев заявил, что для реформ в КХЛ необходимо решить проблему с затратами на логистику
  • РИА Новости

«При внимательном рассмотрении проекта обнаружил его интересным. Но остаётся много вопросов по экономической стороне дела для дивизиона Якушева, поскольку там расстояния перелётов гораздо длиннее», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он сказал, что неправильно начинать новую схему с экономическими и финансовыми потерями для клубов. По его словам, обсуждение можно продолжать после ликвидации финансового разрыва с точки зрения затрат на перелёты.

В ФХР предложили разделить клубы на две конференции. В первой должны сыграть 12 команд, занявших высшие места в сезоне-2021/22, во второй — оставшиеся десять.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал предложение ФХР по разделению КХЛ на две конференции по результатам команд в регулярном чемпионате прошлого сезона.

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