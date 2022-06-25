Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк отреагировал на информацию о своём завершении карьеры.

«Я завершил карьеру? Это что за новости? Ничего об этом не знаю. Я ничего не заявлял! Может, кто-то там ещё закончил», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

38-летний Погребняк является воспитанником московского «Спартака». С петербургским «Зенитом» он взял Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а также стал чемпионом страны. В составе «Тосно» нападающий также завоевал Кубок России.

Кроме того, россиянин играл за московское «Динамо», немецкий «Штутгарт» и английские «Фулхэм» и «Рединг». Последним его клубом был «Урал».

В сборной России форвард в 33 матчах забил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста.