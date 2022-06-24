Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста

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Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк рассказала про своё будущее.
Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же», — цитирует Погребняка «РБ-Спорт».

38-летний Погребняк является воспитанником московского «Спартака». С петербургским «Зенитом» он взял Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА , а также стал чемпионом страны. В составе «Тосно» нападающий также завоевал Кубок России.

Кроме того, Погребняк играл за московское «Динамо», немецкий «Штутгарт» и английские «Фулхэм» и «Рединг». Последним его клубом был «Урал».

В сборной России форвард в 33 матчах забил восемь мячей.

Ранее Погребняк высказался о трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

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