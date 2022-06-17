Погребняк — о Бакаеве в «Зените»: креативный футболист, это однозначно хороший трансфер

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Павел Погребняк высказался о трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».
Погребняк — о Бакаеве в «Зените»: креативный футболист, это однозначно хороший трансфер
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Креативный, техничный футболист. Это однозначно хороший трансфер. В матче за Суперкубок России у него будет уникальная возможность проявить себя. Как это делал я и Роман Широков. Лишняя мотивация — это же здорово», — заявил Погребняк в эфире YouTube-канала команды из Санкт-Петербурга.

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 25-летним футболистом.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Погребняк выступал за «Спартак» и «Зенит».

Ранее Бакаев ответил на претензии со стороны Салиховой.

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