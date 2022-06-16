Бакаев ответил на претензии со стороны Салиховой

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой по поводу переговоров о продлении контракта.

«Честно, говоря заявления Заремы — это уже прошлая история. Кто бы что за меня ни говорил, я сам уже всё сказал. Я за свои слова отвечаю. То, что ранее я говорил, — чистая правда. Не хочу ворошить прошлое. Я честен перед собой и тем, где я играл», — приводит слова Бакаева Sport24.

Салихова заявила, что между сторонами были переговоры. По её словам, запросы футболиста оказались далеки от «возможностей клуба». Она также рассказала, что игрок не захотел вести переговоры сам, а поручил это дело агенту и своему отцу. Салихова также посоветовала Бакаеву перестать раздавать интервью и сосредоточиться на игре.

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее представитель Бакаева Герман Ткаченко ответил на заявление гражданской жены Федуна Заремы Салиховой по поводу переговоров о продлении контракта с его клиентом.