Представитель Бакаева опроверг слова Салиховой о переговорах между игроком и «Спартаком»

Представитель полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева Герман Ткаченко ответил на заявление супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой по поводу переговоров о продлении контракта с его клиентом.

«В середине октября мы сделали своё нормальное, как мне казалось и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от «Спартака», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

Салихова заявила, что переговоры были между сторонами. Она отметила, что запросы футболиста оказались далеки от «возможностей клуба». Она также рассказала, что игрок не захотел вести переговоры сам, а поручил это дело агенту и своему отцу. Салихова также посоветовала Бакаеву перестать раздавать интервью, а сосредоточиться на игре.

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее Салихова жёстко высказалась об уходе Бакаева из «Спартака».