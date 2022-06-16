Представитель Бакаева опроверг слова Салиховой о переговорах между игроком и «Спартаком»

Короткая ссылка
Представитель полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева Герман Ткаченко ответил на заявление супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой по поводу переговоров о продлении контракта с его клиентом.
Представитель Бакаева опроверг слова Салиховой о переговорах между игроком и «Спартаком»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«В середине октября мы сделали своё нормальное, как мне казалось и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от «Спартака», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

Салихова заявила, что переговоры были между сторонами. Она отметила, что запросы футболиста оказались далеки от «возможностей клуба». Она также рассказала, что игрок не захотел вести переговоры сам, а поручил это дело агенту и своему отцу. Салихова также посоветовала Бакаеву перестать раздавать интервью, а сосредоточиться на игре. 

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. 

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее Салихова жёстко высказалась об уходе Бакаева из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить