Салихова жёстко высказалась об уходе Бакаева из «Спартака»
- РИА Новости
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«Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба ещё до событий 24 февраля», — цитирует Салихову Sports.ru.
Она посоветовала Бакаеву сконцентрироваться на игре и перестать раздавать интервью. По её мнению, футболист мог сам вести переговоры с клубом, а не ссылаться на агента и отца.
«Воспитанник — это не иждивенец, забота о котором пожизненно лежит на плечах клуба. Некоторые ветераны клуба без зазрения совести ставят знак равенства между этими понятиями в дешёвых шоу на спортивном канале, принадлежащем «Газпром-Медиа», — добавила Салихова.
Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.
15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».
Ранее Андрей Канчельскис прокомментировал решение Зелимхана Бакаева подписать контракт с «Зенитом».