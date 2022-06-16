Салихова жёстко высказалась об уходе Бакаева из «Спартака»

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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала подписание контракта воспитанника красно-белых Зелимхана Бакаева с «Зенитом».
Салихова жёстко высказалась об уходе Бакаева из «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба ещё до событий 24 февраля», — цитирует Салихову Sports.ru.

Она посоветовала Бакаеву сконцентрироваться на игре и перестать раздавать интервью. По её мнению, футболист мог сам вести переговоры с клубом, а не ссылаться на агента и отца.

«Воспитанник — это не иждивенец, забота о котором пожизненно лежит на плечах клуба. Некоторые ветераны клуба без зазрения совести ставят знак равенства между этими понятиями в дешёвых шоу на спортивном канале, принадлежащем «Газпром-Медиа», — добавила Салихова. 

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. 

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее Андрей Канчельскис прокомментировал решение Зелимхана Бакаева подписать контракт с «Зенитом».

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