Канчельскис: если Бакаев поцелует эмблему «Зенита», он будет выглядеть глупо

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Зелимхана Бакаева подписать контракт с «Зенитом».

«Если Бакаев поцелует эмблему «Зенита», он будет выглядеть глупо. Этого не поймут ни спартаковские болельщики, ни зенитовские. Лучше доказывать всё игрой и ему это по силам», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Он добавил, что Бакаев — отличный трансфер для «Зенита». По мнению специалиста, Зелимхан забьёт «Спартаку» в первом же очном матче.

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее в «Зените» показали, как Бакаев провёл первый день в команде.