В «Шерифе» отреагировали на решение УЕФА о запрете еврокубковых матчей в Приднестровье

Тираспольский «Шериф» выпустил заявление о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить проводить матчи Лиги чемпионов в Приднестровье.

«В данной неординарной для нас ситуации возможность сыграть при наших болельщиках — это сыграть на стадионе, который расположен недалеко от Тирасполя. Игра против ФК «Зриньски» может состояться в Кишинёве, на стадионе «Зимбру», — говорится в заявлении на официальном сайте «Шерифа».

В клубе также выразили благодарность президенту Федерации футбола Молдавии Леониду Олейниченко, который пошёл навстречу и делает всё возможное, чтобы матчи Лиги чемпионов проходили на территории Молдавии.

Напомним, что УЕФА запретил проводить матчи под эгидой организации на территории Приднестровья из-за ситуации на Украине. Организация предложила «Шерифу» найти альтернативный стадион для проведения домашних матчей.

Ранее руководство УЕФА приняло решение запретить проводить матчи под эгидой организации на территории Приднестровья.