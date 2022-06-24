УЕФА запретил проводить еврокубковые матчи на территории Приднестровья

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Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение запретить проводить матчи под эгидой организации на территории Приднестровья.
УЕФА запретил проводить еврокубковые матчи на территории Приднестровья
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  • © Robbie Jay Barratt - AMA

«В соответствии с предыдущими решениями, принятыми исполнительным комитетом УЕФА в связи с ситуацией на Украине, было решено не проводить матчи турниров УЕФА в Приднестровье», — сообщает пресс-служба союза.

Уточняется, что УЕФА будет оставаться в режиме ожидания для принятия дальнейших решений по мере необходимости. Всё будет зависеть от политической ситуации в мире.

Тираспольскому «Шерифу», который сыграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, было предложено найти альтернативный стадион для проведения домашних матчей.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций и решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА прорабатывают вопрос об открытии специальных банковских счетов для российских клубов.

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