Сёмин предложил Трусовой и Валиевой попробовать себя в женском футболе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин посоветовал российским фигуристкам Александре Трусовой и Камиле Валиевой попробовать свои силы в женском футболе.

«Трусова и Валиева пусть поиграют в женском футболе. Их обязательно возьмут. Пусть попробуют, но это травмоопасный вид спорта для этих девчонок», — приводит слова Сёмина «РБК Спорт».

В начале июня Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину. Спортсменка с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее она улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. В итоге фигуристка заняла последнее место в состязаниях.

Ранее Сёмин оценил перспективы «Краснодара» в следующем сезоне РПЛ.