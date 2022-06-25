Сёмин предложил Трусовой и Валиевой попробовать себя в женском футболе
- РИА Новости
«Трусова и Валиева пусть поиграют в женском футболе. Их обязательно возьмут. Пусть попробуют, но это травмоопасный вид спорта для этих девчонок», — приводит слова Сёмина «РБК Спорт».
В начале июня Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину. Спортсменка с первой попытки показала результат 3,80 м. Далее она улучшила свой показатель — 3,94 м, 4,10 м. Заключительная попытка — 4,19 м. В итоге фигуристка заняла последнее место в состязаниях.
Ранее Сёмин оценил перспективы «Краснодара» в следующем сезоне РПЛ.