Сёмин ожидает, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил перспективы «Краснодара» в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин ожидает, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ
  • РИА Новости

«Концовку прошлого чемпионата «Краснодар» провёл чуть ли не лучше всех. А молодая команда всегда прибавляет. Поэтому в новом сезоне «Краснодар» может очень сильно удивить. Ожидаю увидеть их в борьбе за чемпионство», — приводит слова Сёмина Sport24.

Он отметил, что у «Краснодара» отличная команда. По его словам, основные игроки — воспитанники академии, что является большим достижением для футбольного клуба.

В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Чемпионом стал «Зенит» (65 очков).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин может продолжить карьеру в «Ростове».

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