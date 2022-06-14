«Чемпионат»: Даниил Уткин близок к переходу из «Краснодара» в «Ростов»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин может продолжить карьеру в «Ростове».

По информации «Чемпионата», клубы ведут переговоры по трансферу футболиста.

Минувший сезон Уткин провёл в грозненском «Ахмате». Он принял участие в 27 матчах команды и забил девять мячей.

Игрок является воспитанником «Краснодара». За взрослую команду Уткин дебютировал в 2018 году. Он сыграл за клуб 49 матчей, в которых забил шесть мячей.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о сравнении с «Краснодаром» и вторыми командами клубов.