«Чемпионат»: Даниил Уткин близок к переходу из «Краснодара» в «Ростов»

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Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин может продолжить карьеру в «Ростове».
«Чемпионат»: Даниил Уткин близок к переходу из «Краснодара» в «Ростов»
  • РИА Новости

По информации «Чемпионата», клубы ведут переговоры по трансферу футболиста.

Минувший сезон Уткин провёл в грозненском «Ахмате». Он принял участие в 27 матчах команды и забил девять мячей.

Игрок является воспитанником «Краснодара». За взрослую команду Уткин дебютировал в 2018 году. Он сыграл за клуб 49 матчей, в которых забил шесть мячей.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о сравнении с «Краснодаром» и вторыми командами клубов.

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