«Чемпионат»: Даниил Уткин близок к переходу из «Краснодара» в «Ростов»
- РИА Новости
По информации «Чемпионата», клубы ведут переговоры по трансферу футболиста.
Минувший сезон Уткин провёл в грозненском «Ахмате». Он принял участие в 27 матчах команды и забил девять мячей.
Игрок является воспитанником «Краснодара». За взрослую команду Уткин дебютировал в 2018 году. Он сыграл за клуб 49 матчей, в которых забил шесть мячей.
Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о сравнении с «Краснодаром» и вторыми командами клубов.