Авербух затруднился назвать фаворитку нового сезона в фигурном катании

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Серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух не смог назвать фаворитку следующего сезона в фигурном катании среди россиянок.
Авербух затруднился назвать фаворитку нового сезона в фигурном катании
  • РИА Новости

«Кто фаворит следующего сезона у наших девочек? Никто не знает, что будет дальше. В сентябре посмотрим, кто и как выйдет на старт. Тогда можно будет сделать первые выводы», — цитирует Авербуха Sport24.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Несмотря на отстранение, россиянка продолжает лидировать в рейтинге ISU. Серебро завоевала Александра Трусова, которая исполнила пять рекордных четверных в произвольной программе. Камила Валиева после допингового скандала стала четвёртой.

Ранее Илья Авербух прокомментировал решение ISU убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Игр 2022 года в Пекине.

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