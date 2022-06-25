Авербух затруднился назвать фаворитку нового сезона в фигурном катании
- РИА Новости
«Кто фаворит следующего сезона у наших девочек? Никто не знает, что будет дальше. В сентябре посмотрим, кто и как выйдет на старт. Тогда можно будет сделать первые выводы», — цитирует Авербуха Sport24.
Напомним, что Анна Щербакова выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Несмотря на отстранение, россиянка продолжает лидировать в рейтинге ISU. Серебро завоевала Александра Трусова, которая исполнила пять рекордных четверных в произвольной программе. Камила Валиева после допингового скандала стала четвёртой.
Ранее Илья Авербух прокомментировал решение ISU убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Игр 2022 года в Пекине.