Авербух затруднился назвать фаворитку нового сезона в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух не смог назвать фаворитку следующего сезона в фигурном катании среди россиянок.

«Кто фаворит следующего сезона у наших девочек? Никто не знает, что будет дальше. В сентябре посмотрим, кто и как выйдет на старт. Тогда можно будет сделать первые выводы», — цитирует Авербуха Sport24.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Несмотря на отстранение, россиянка продолжает лидировать в рейтинге ISU. Серебро завоевала Александра Трусова, которая исполнила пять рекордных четверных в произвольной программе. Камила Валиева после допингового скандала стала четвёртой.

Ранее Илья Авербух прокомментировал решение ISU убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Игр 2022 года в Пекине.